Новий президент Польщі обіцяє зустрітися із Зеленським

Кароль Навроцький (Фото: x.com/NawrockiKn)

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав 30 червня, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

За словами Навроцького, зустріч відбудеться "в рамках певного відповідного циклу зустрічей".

"Звичайно, Україна, яка перебуває в стані війни, також є нашим сусідом, і я відвідаю всіх наших сусідів як президент Польщі", – сказав він в ефірі Polsat News.

Навроцького запитали, чи хотів би він поговорити із Зеленським, на що той відповів, що це "доведеться" зробити. Він підкреслив, що Польща та Україна мають багато спільних інтересів та цілей.

"Є також речі, які до сьогоднішнього дня не врегульовані та не відповідають потребам поляків чи їх емоціям, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тому в дусі партнерства ми, звичайно, будемо зобов'язані розв'язувати питання нашого регіону також із президентом Зеленським", – сказав Навроцький.