Для противодействия Москве: Украина, Польша и Литва договорились создать форум историков
В рамках Люблинского треугольника Украина, Литва и Польша договорились создать форум историков, чтобы решать проблемы и лишить Россию "малейшей возможности подрывать единство" трех стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, форум станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам общей истории трех стран.
"Мы должны искать взаимопонимание, решать проблемные вопросы и таким образом лишить Москву малейшей возможности подрывать наше единство", – отметил Сибига.
10 июля, накануне нового Дня чествования жертв Волынской трагедии в Польше, украинский МИД заявил, что Киев выступает за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, а также рассчитывает на рассудительность польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого.
- Новоизбранный президент Польши Навроцкий, что вступит в должность в августе, является директором польского Института национальной памяти. Во время выборов он спекулировал на теме Волынской трагедии и выступал против вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
- После выборов он заявил, что надеется на продолжение с Украиной сотрудничества, основанного на взаимном уважении и понимании. В то же время впоследствии Навроцкий сообщил, что в настоящее время против евроинтеграции Украины, мотивируя это тем, что другие страны ЕС "имеют собственные интересы".
- Вместе с этим новоизбранный президент Польши выступает против нынешней РФ и диктатора Путина, а в самой стране-агрессоре его объявили в розыск по делу о сносе памятников советской армии.
- В июле Навроцкий призвал президента Зеленского масштабировать эксгумации тел жертв Волынской трагедии. В Луцке прошла месса по погибшим.
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