Для противодействия Москве: Украина, Польша и Литва договорились создать форум историков

Институт станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам общей истории трех стран, заявил глава МИД Украины

Андрей Сибига, Радослав Сикорский и Кястутис Будрис (Фото: МИД Украины)

В рамках Люблинского треугольника Украина, Литва и Польша договорились создать форум историков, чтобы решать проблемы и лишить Россию "малейшей возможности подрывать единство" трех стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, форум станет платформой для совместных исследований и диалога по важным и сложным темам общей истории трех стран.

"Мы должны искать взаимопонимание, решать проблемные вопросы и таким образом лишить Москву малейшей возможности подрывать наше единство", – отметил Сибига.

Люблинский треугольник – региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Его целью является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине.

10 июля, накануне нового Дня чествования жертв Волынской трагедии в Польше, украинский МИД заявил, что Киев выступает за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, а также рассчитывает на рассудительность польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого.