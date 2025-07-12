Навроцкий попросил Зеленского о более масштабной эксгумации жертв Волынской трагедии

Кароль Навроцкий (Фото: x.com/NawrockiKn)

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который вступит в должность 6 августа, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом он сказал во время участия в церемонии памяти жертв геноцида в Хелме, передает RMF 24.

"Господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вашему превосходительству и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают от травмы, произошедшей 82 года назад", – сказал Навроцкий.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "примирились по-настоящему" и "через правду".

На церемонии присутствовал и посол Украины в Польше Василий Боднар. Он согласился со словами Навроцкого о том, что будущее можно строить только на правде и заверил, что украинская сторона открыта к диалогу по сложным вопросам.

"Мы должны открыто обсуждать эту историю. Конечно, называть преступление преступлением. Мы должны извиниться, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы", – сказал Бондар.

Посол отметил, что недавно были проведены эксгумационные работы в Позниках, в планах продолжать их в Збоище (местность в Шевченковском районе Львова). Также ожидаются разрешения на работы в ряде других мест.