Навроцький попросив Зеленського про більш масштабну ексгумацію жертв Волинської трагедії

Кароль Навроцький (Фото: x.com/NawrockiKn)

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який вступить на посаду 6 серпня, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це він сказав під час участі у церемонії пам'яті жертв геноциду у Хелмі, передає RMF 24.

"Пан посол, як обраний президент, я хотів би офіційно звернутися до вашої ясновельможності та президента Зеленського з проханням про можливість проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, а волинські сім'ї досі страждають від травми, що сталася 82 роки тому", – сказав Навроцький.

Він зазначив, що це необхідно для того, щоб Польща та Україна "примирилися по-справжньому" та "через правду".

На церемонії був присутній і посол України у Польщі Василь Боднар. Він погодився зі словами Навроцького про те, що майбутнє можна будувати лише на правді та запевнив, що українська сторона відкрита до діалогу зі складних питань.

"Ми повинні відкрито обговорювати цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні вибачитися, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – сказав Бондар.

Посол зазначив, що нещодавно були проведені ексгумаційні роботи у Позниках, у планах продовжувати їх у Збоїщі (місцевість у Шевченківському районі Львова). Також очікуються дозволи на роботи у низці інших місць.