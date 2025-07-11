Сікорський: Росія вирішила, що вона є ворогом ЄС. Радий, що Трамп почав вірити словам союзників

За словами глави МЗС, виходячи з дій і політики Росії, Польща має всі підстави побоюватися країни

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Росія сама вирішила, що вона є ворогом для Європи. Польща вважає, що з сусідами краще дружити, заявив в ефірі RMF FM міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він зазначив, що Польща не хотіла війни та прагнула "жити в гармонії" із сусідами.

"Але якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, зокрема ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", – сказав Сікорський.

Він також зазначив, що у Росії пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Тому Польща має всі підстави побоюватися Росії.

Сікорський прокоментував і останні заяви президента США Дональда Трампа щодо важливої заяви стосовно Росії 14 липня.

"Приємно, що президент США починає говорити про те, про що європейські лідери говорили йому протягом пів року, але справжнім випробуванням стане те, чи ухвалять США новий пакет санкцій", – заявив глава МЗС.