Сикорский: Россия решила, что она враг ЕС. Рад, что Трамп начал верить словам союзников

По словам главы МИД, исходя из действий и политики России, у Польши есть все основания опасаться страны

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Россия сама решила, что она враг для Европы. Польша считает, что с соседями лучше дружить, заявил в эфире RMF FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что Польша не хотела войны и стремилась "жить в гармонии" с соседями.

"Но если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в том числе ядерным оружием, то Россия решила, что она враг Запада", – сказал Сикорский.

Он также отметил, что в России пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Поэтому у Польши есть все основания опасаться России.

Сикорский прокомментировал и последние заявления президента США Дональда Трампа относительно важного заявления по России 14 июля.

"Приятно, что президент США начинает говорить то, о чем европейские лидеры говорили ему на протяжении полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", – заявил глава МИД.