Туск: Війна РФ проти України може бути припинена у найближчому майбутньому
Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що війна Росії проти України буде припинена в найближчому майбутньому. Про це він сказав під час пресконференції, передає Onet.

Однак, за словами Туска, Польща має бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті.

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"Ми не можемо втрачати ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію", – наголосив Туск.

Він також наголосив на важливості того, щоб вкладення в оборону залишалися в Польщі.

"З польської думки абсолютно ключовим є те, щоб сотні мільярдів злотих, які ми хочемо спрямувати на оборону, працювали максимально всередині Польщі", – заявив він.

  • 4 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор Путін знущається з його мирних ініціатив. Він закликав американського лідера відновити постачання озброєння в Україну та запровадити жорсткі санкції проти агресора.
  • 16 липня міністр Сікорський заявив, що Росії  необхідно щонайменше 70 років, щоб повністю захопити Україну.
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