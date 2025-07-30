Туск: Війна РФ проти України може бути припинена у найближчому майбутньому

Водночас прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна має бути готовою до оборони в будь-який момент

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що війна Росії проти України буде припинена в найближчому майбутньому. Про це він сказав під час пресконференції, передає Onet.

Однак, за словами Туска, Польща має бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті.

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"Ми не можемо втрачати ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію", – наголосив Туск.

Він також наголосив на важливості того, щоб вкладення в оборону залишалися в Польщі.

"З польської думки абсолютно ключовим є те, щоб сотні мільярдів злотих, які ми хочемо спрямувати на оборону, працювали максимально всередині Польщі", – заявив він.