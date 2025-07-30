Туск: Війна РФ проти України може бути припинена у найближчому майбутньому
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що війна Росії проти України буде припинена в найближчому майбутньому. Про це він сказав під час пресконференції, передає Onet.
Однак, за словами Туска, Польща має бути готова до оборони, незалежно від подій на російсько-українському фронті.
"Ми не можемо втрачати ні години, ні дня в цих перегонах за сучасну армію", – наголосив Туск.
Він також наголосив на важливості того, щоб вкладення в оборону залишалися в Польщі.
"З польської думки абсолютно ключовим є те, щоб сотні мільярдів злотих, які ми хочемо спрямувати на оборону, працювали максимально всередині Польщі", – заявив він.
- 4 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор Путін знущається з його мирних ініціатив. Він закликав американського лідера відновити постачання озброєння в Україну та запровадити жорсткі санкції проти агресора.
- 16 липня міністр Сікорський заявив, що Росії необхідно щонайменше 70 років, щоб повністю захопити Україну.
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