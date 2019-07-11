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11.07.2019, 11:00

Туск возразил Путину: Распад СССР был благословением для Украины

Туск возразил Путину: Распад СССР был благословением для Украины - Фото
Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

Президент Европейского совета Дональд Туск, пребывая с визитом в Грузии, возразил тезису Путина о том, что распад СССР был "катастрофой века"

Дональд Туск возразил Владимиру Путину, назвав распад СССР благословением для Украины и других стран центрально-восточной Европы. Об этом президент Европейского совета заявил, пребывая с визитом в Грузии. 

"Распад Советского союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и чётко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и для всей центральной и восточной Европы. А также для россиян", - заявил Туск. 

Председатель Европейского совета прибыл в Грузию с целью принять участие в международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею "Восточного партнерства". 

На форум в Батуми также прибыл первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Восточное партнерство - это проект, посвященный развитию интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Ранее Дональд Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка". Об этом он заявил в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге.

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Теги: Донадьд Туск, владимир путин
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