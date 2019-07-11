Туск возразил Путину: Распад СССР был благословением для Украины

Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

Дональд Туск возразил Владимиру Путину, назвав распад СССР благословением для Украины и других стран центрально-восточной Европы. Об этом президент Европейского совета заявил, пребывая с визитом в Грузии.

"Распад Советского союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и чётко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и для всей центральной и восточной Европы. А также для россиян", - заявил Туск.

Председатель Европейского совета прибыл в Грузию с целью принять участие в международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею "Восточного партнерства".

На форум в Батуми также прибыл первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Восточное партнерство - это проект, посвященный развитию интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Ранее Дональд Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка". Об этом он заявил в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге.

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