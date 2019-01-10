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10.01.2019, 21:04

Twitter дал официальный статус аккаунту МИД России в Крыму

Twitter дал официальный статус аккаунту МИД России в Крыму - Фото
Фото: twitter.com/UkrEmbLondon

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что отправило официальную жалобу в техническую службу соцсети

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Социальная сеть Twitter предоставила официальный статус странице представительства МИД РФ в оккупированном Россией Симферополе.

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что отправило официальную жалобу в техническую службу Twitter с требованием заблокировать этот аккаунт.

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"Это абсолютно недопустимо - предоставлять так называемому МИД России в оккупированном Крыму синюю галочку! Россия незаконно аннексировала Крым, наращивает его милитаризацию и нарушает права человека. Twitter должен заблокировать этот аккаунт!" – говорится в твите украинского диппредставительства.

Ранее CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. Позже телеканал исправил эту ошибку.

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Теги: Крым, мид рф, аннексия, twitter, аккаунт
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