У Байдена не было гарантий безопасности от России во время визита в Киев

Власти России предупредили о визите президента США Джо Байдена в Киев, но никаких гарантий безопасности Кремль не давал. Об этом сообщают обе стороны.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что россияне "только подтвердили получение сообщения", пишет Financial Times. "Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности. – ред.)", – сказал он.

Чтобы Россию не смущало ужесточение мер безопасности, Кремлю были предоставлены подробности графика визита Байдена в Киев, добавил Салливан.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что директор ФСБ РФ Александр Бортников подтвердил отсутствие гарантий безопасности.

"США действительно информировали Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", – сказал Бортников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что американский президент приехал в Киев, якобы "предварительно получив гарантии безопасности".

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Вадим Ребрина

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