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У Байдена не было гарантий безопасности от России во время визита в Киев

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 17:29
У Байдена не было гарантий безопасности от России во время визита в Киев - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Власти России предупредили о визите президента США Джо Байдена в Киев, но никаких гарантий безопасности Кремль не давал. Об этом сообщают обе стороны.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что россияне "только подтвердили получение сообщения", пишет Financial Times. "Это было просто сообщение и подтверждение получения, никаких гарантий (безопасности. – ред.)", – сказал он.

Чтобы Россию не смущало ужесточение мер безопасности, Кремлю были предоставлены подробности графика визита Байдена в Киев, добавил Салливан.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что директор ФСБ РФ Александр Бортников подтвердил отсутствие гарантий безопасности.

"США действительно информировали Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", – сказал Бортников.

  • Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что американский президент приехал в Киев, якобы "предварительно получив гарантии безопасности".

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Вадим Ребрина
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киев фсб джо байден Александр Бортников
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