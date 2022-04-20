У Байдена отреагировали на просьбы о помощи от украинских военных в Мариуполе

В ответ на просьбы о помощи со стороны украинских войск, осажденных в Мариуполе, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом продолжает призывать российские силы "гарантировать безопасный выход" для мирных жителей и других лиц, которые хотят покинуть город. Об этом она сказала корреспонденту CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы, безусловно, видели эти крики о помощи и эти просьбы о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство поступить правильно, гарантировать безопасный проход для любых гражданских лиц или других лиц, которые хотят покинуть город", – сказала Псаки.

На вопрос о том, как президент США Джо Байдена реагирует на ужасающие кадры, поступающие из Украины, Псаки сказала: "Президент реагирует на эти изображения так же, как и многие американцы – с грустью или, знаете, со страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, которые находятся в опасности", – сказала Псаки.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов.

17 апреля Зеленский сказал, что повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорами при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.

Сегодня в полку Азов заявили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.

Читайте также: Подоляк: Без всяких условий готовы на переговоры в Мариуполе, чтобы забрать своих

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.