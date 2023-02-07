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У Байдена спросили, почему он против F-16 для Украины. Ответил, что это другая ситуация

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 07:34
У Байдена спросили, почему он против F-16 для Украины. Ответил, что это другая ситуация - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Поставки Украине боевых самолетов F-16 – это совершенно другая ситуация. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам на лужайке Белого дома.

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У него спросили, почему он выступает против поставок Украине многоцелевых истребителей F-16.

"Потому что мы должны держать их здесь. Это совершенно другая ситуация", – ответил президент США.

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Марко Сировой
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джо байден f-16 самолеты
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