У Байдена спросили, почему он против F-16 для Украины. Ответил, что это другая ситуация

Поставки Украине боевых самолетов F-16 – это совершенно другая ситуация. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам на лужайке Белого дома.

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У него спросили, почему он выступает против поставок Украине многоцелевых истребителей F-16.

"Потому что мы должны держать их здесь. Это совершенно другая ситуация", – ответил президент США.

30 января Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.

Байден ответил "нет" Министр обороны Резников утверждает , что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя.

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Марко Сировой

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