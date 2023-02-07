У Байдена спросили, почему он против F-16 для Украины. Ответил, что это другая ситуация
07.02.2023, 07:34
Джо Байден (фото - ЕРА)
Поставки Украине боевых самолетов F-16 – это совершенно другая ситуация. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам на лужайке Белого дома.
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У него спросили, почему он выступает против поставок Украине многоцелевых истребителей F-16.
"Потому что мы должны держать их здесь. Это совершенно другая ситуация", – ответил президент США.
- 30 января Байден ответил "нет" на вопрос об истребителях F-16 для Украины.
- Министр обороны Резников утверждает, что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя.
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