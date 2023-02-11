У Байдена заявили, что любая страна НАТО может передать Украине западные истребители

В Белом доме сообщили, что любая страна-член НАТО может самостоятельно передать Украине истребители западного образца. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Комментируя визит президента Владимира Зеленского в Британию, Кирби сказал, что если Украина собирается получить западные самолеты, то на них нужно провести обучение.

По его словам, решение будет зависеть от конкретных стран, которые могут предоставить авиацию. Он отметил, что решение каждой страны является суверенным.

"Если страна НАТО или даже страна, не входящая в НАТО, хочет предоставить Украине возможности, такие как истребители, это, безусловно, их решение. И можно было бы предположить, что если вы собираетесь внедрить систему в вооруженных силах, с которой у них нет опыта, то потребуется некоторая подготовка", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в предоставлении западной авиации Украине нет ничего необычного, но это будет национальное решение каждой страны.

8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.

9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным.

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Дмитро Гриниченко

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