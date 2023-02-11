UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Байдена заявили, что любая страна НАТО может передать Украине западные истребители

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 06:21
У Байдена заявили, что любая страна НАТО может передать Украине западные истребители - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме сообщили, что любая страна-член НАТО может самостоятельно передать Украине истребители западного образца. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя визит президента Владимира Зеленского в Британию, Кирби сказал, что если Украина собирается получить западные самолеты, то на них нужно провести обучение. 

По его словам, решение будет зависеть от конкретных стран, которые могут предоставить авиацию. Он отметил, что решение каждой страны является суверенным. 

"Если страна НАТО или даже страна, не входящая в НАТО, хочет предоставить Украине возможности, такие как истребители, это, безусловно, их решение. И можно было бы предположить, что если вы собираетесь внедрить систему в вооруженных силах, с которой у них нет опыта, то потребуется некоторая подготовка", — сказал Кирби. 

Представитель Белого дома подчеркнул, что в предоставлении западной авиации Украине нет ничего необычного, но это будет национальное решение каждой страны. 

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

    Читайте также: "Смотрим все варианты": у премьера Британии прокомментировали планы о самолетах для ВСУ

    Дмитро Гриниченко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    война белый дом истребители военная помощь джон кирби
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    Junior SEO-спеціаліст
    Киев Ligamedia
    Менеджер з продажу реклами
    Киев Ligamedia
    Manual QA Engineer
    Киев Ligamedia
    Керівник відділу нативної реклами
    Киев Ligamedia
    Разместить вакансию

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     