У Белого дома есть беспокойство относительно вмешательства России в выборы 2024 года

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал в воскресенье, что обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года, передает телеканал NBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Дело не в политике. Речь идет о национальной безопасности. Речь идет об иностранной стране, иностранном противнике, который пытается манипулировать политикой и демократией США", – подчеркнул он.

Салливан также заявил, что администрация американского президента Джо Байдена будет "пристальной" по предотвращению вмешательства в выборы и что она "будет привлекать Конгресс на двухпартийной основе, потому что это должно быть вне политики".

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, помимо Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

21 февраля одна из претенденток на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Хейли заявила, что 45-й глава Белого дома Трамп станет "катастрофой" для политической силы.

25 февраля кандидат в президенты Трамп по предварительным прогнозам победил свою главную оппонентку Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине.

Читайте также: Конкурент Трампа: Поражение Украины немедленно втягивает США в войну. Путин прямо говорил