Білий дім має занепокоєння щодо втручання Росії у вибори 2024 року

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав у неділю, що має занепокоєння щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року, передає телеканал NBC News.

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"Справа не в політиці. Йдеться про національну безпеку. Йдеться про іноземну країну, іноземного супротивника, який намагається маніпулювати політикою і демократією США", – наголосив він.

Салліван також заявив, що адміністрація американського президента Джо Байдена буде "пильною" щодо запобігання втручанню у вибори і що вона "залучатиме Конгрес на двопартійній основі, тому що це має бути поза політикою".

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах пані експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

21 лютого одна з претенденток на висування у президенти США від Республіканської партії Гейлі заявила, що 45-й глава Білого дому Трамп стане "катастрофою" для політичної сили.

25 лютого кандидат у президенти Трамп за попередніми прогнозами переміг свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймеріз у Південній Кароліні.

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