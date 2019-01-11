У берегов Крыма замечен самолет-разведчик США

Фото: www.af.mil

Сегодня, 11 января, стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США осуществлял патрулирование Черного моря у берегов оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на данные ресурсов для по мониторингу военной авиации.

Самолет-разведчик вылетел около 7:50 с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит и уже через час начал патрулирование в акватории Черного моря.

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После дозаправки в воздухе, в 10:30, он летел вдоль побережья России в Черном море и вблизи оккупированного Крыма.

Маршрут полета Boeing RC-135 11 января 2019 (фото - PlaneRadar)

Самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным PING41 регулярно осуществляет такие полеты, последний из них состоялся 27 декабря 2018 года.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов. Такие самолеты эксплуатируются ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании. В их задачи входит сбор, обработка и передача разведданных.

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