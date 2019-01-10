Боевой корабль РФ прибыл в оккупированный Севастополь - видео

Большой противолодочный корабль Северного флота России "Североморск" прибыл в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета Ка-27.

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В пресс-службе ЧФ РФ утверждают, что цель визита БПК "Североморск" - пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Северного флота РФ - ракетный эсминец "Североморск" (бортовой номер 619) вошел в Черное море 9 января и взял курс на Севастополь.

7 января большой десантный корабль 6-го флота ВМС США зашел в румынский порт Констанца на Черном море. Вслед за ним туда готовится пройти нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих флотилий НАТО.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.