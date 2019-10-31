У Богдана нет проблем с Дубинским: Хочет получить частичку славы

Андрей Богдан (Фото: пресс-служба президента)

В команде президента Владимира Зеленского видят угрозу "во многих людях", но считают, что пока им удается эту угрозу "не делать критической для существования". Так глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на вопрос Украинской правды о потенциальной токсичности "приближенного к Коломойскому" нардепа Александра Дубинского.

По его словам, пока нет решений кого-то исключить из фракции Слуги народа в Раде, и за Дубинским не видят "негативные по отношению к государству или к партии желания".

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"У нас есть разные мнения и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Радой законопроекты", - отметил он.

Богдан назвал Дубинского "профессиональным журналистом", который "хочет получить свою частичку известности, публичности и славы" или "стать известным лидером политическим".

Справка. В конце мая 2019 года блогер, шеф-редактор управления журналистских проектов канала 1+1 и ведущий программы Гроші Дубинский заявил о намерении баллотировать в Раду по мажоритарному округу №94, где позднее он выиграл у соратника Порошенко - лидера фракции БПП Кононенко. Нардеп VIII созыва, экс-радикал Мосийчук снялся в пользу Дубинского. Высказывания Дубинского неоднократно тиражировали пропагандистские ресурсы страны-оккупанта РФ и временно оккупированных территорий Украины.