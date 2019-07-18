Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 06:26

Мосийчук снялся с выборов в пользу кандидата от Слуги народа

Мосийчук снялся с выборов в пользу кандидата от Слуги народа - Фото
Игорь Мосийчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Я одобрил решение снять свою кандидатуру на 94-м избирательном округе", - заявил он, добавив, что вообще не собирался участвовать в выборах в Раду

Нардеп Рады VIII созыва, кандидат на досрочных выборах по 94-му округу Игорь Мосийчук заявил, что не будет баллотироваться и неожиданно призвал избирателей поддержать кандидата от президентской партии Слуга народа Александра Дубинского. Об этом он рассказал в более чем 16-минутной видеообращении у себя в Facebook.

24 мая Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.

Он рассказал, что ему якобы предлагали стать "техническим кандидатом" нардепа Игоря Кононенко (избирается по тому же округу) и давали деньги за снятие в его пользу, после чего он возмутился и якобы обратится теперь в полицию и ГБР.

Читайте также: Супрун подала в суд на Дубинского

Мосийчук утверждает, что ему также предлагали "мочить" еще одного кандидата по округу - блогера и сотрудника канала 1+1 Александра Дубинского, и призвал людей голосовать за него "против Кононенко". При этом он отметил, что не поддерживает ни Дубинского, ни Слугу народа.

В 94-й округ входит Васильков, Обухов и два района - Обуховский и Васильковский. Там баллотируются 41 кандидатов

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, игорь кононенко, игорь мосийчук, александр дубинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 