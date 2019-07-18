Мосийчук снялся с выборов в пользу кандидата от Слуги народа

Игорь Мосийчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Рады VIII созыва, кандидат на досрочных выборах по 94-му округу Игорь Мосийчук заявил, что не будет баллотироваться и неожиданно призвал избирателей поддержать кандидата от президентской партии Слуга народа Александра Дубинского. Об этом он рассказал в более чем 16-минутной видеообращении у себя в Facebook.

24 мая Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко.

Он рассказал, что ему якобы предлагали стать "техническим кандидатом" нардепа Игоря Кононенко (избирается по тому же округу) и давали деньги за снятие в его пользу, после чего он возмутился и якобы обратится теперь в полицию и ГБР.

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Мосийчук утверждает, что ему также предлагали "мочить" еще одного кандидата по округу - блогера и сотрудника канала 1+1 Александра Дубинского, и призвал людей голосовать за него "против Кононенко". При этом он отметил, что не поддерживает ни Дубинского, ни Слугу народа.

В 94-й округ входит Васильков, Обухов и два района - Обуховский и Васильковский. Там баллотируются 41 кандидатов