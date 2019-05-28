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28.05.2019, 10:10

Ведущий программы Гроші на телеканале 1+1 идет в Раду

Ведущий программы Гроші на телеканале 1+1 идет в Раду - Фото
Александр Дубинский (фото - Facebook/Teletriumf)

Александр Дубинский выбрал мажоритарный округ, по которому баллотируется соратник пятого президента Петра Порошенко, глава фракции БПП Игорь Кононенко

Украинский блогер, шеф-редактор управления журналистских проектов телеканала 1+1 и ведущий программы Гроші Александр Дубинский заявил о намерении пойти на выборы в Раду по мажоритарному округу. Он попросит президента Владимира Зеленского и главу партии Слуга народа Дмитрия Разумкова поддержать его, пишет Дубинский в своем Facebook.

"Друзья, принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - по 94-му, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте, Игорь Кононенко", - заявил он.

Дубинский предложил своим "известным коллегам-журналистам" составить список и выдвигаться по округам, "где идут одиозные представители прошлой власти".

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь кононенко, 1+1, выборы в Раду, александр дубинский, мажоритарка
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