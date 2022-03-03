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У Черного моря исчез с радаров МиГ-21 Румынии. Разбился также военный вертолет – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 00:38
У Черного моря исчез с радаров МиГ-21 Румынии. Разбился также военный вертолет – видео - Фото
Миг-21 (Фото - Twitter Минобороны Румынии)

Вечером 2 марта в Румынии произошли две авиакатастрофы подряд: сначала в районе Констанцы пропал с радаров самолет МиГ-21 LanceR, а затем вылетевший на его поиски вертолет Puma IAR-330. Поиски пилота истребителя продолжаются, но гибель всех семи членов экипажа вертолета уже подтверждена, сообщает ресурс Defence Romania

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Истребитель МиГ-21 LanceR пропал с радаров около 20.00. Вертолет Puma IAR-330 вылетел на его поиски, но в 20.44 также пропал с радаров.

Вскоре место крушения поисково-спасательного вертолета было найдено в районе Гура Добруги, примерно в 11 километрах от аэродрома. Министерство национальной обороны Румінии подтвердило, что все семеро военнослужащих на его борту погибли.

Место падения истребителя было обнаружено в нескольких километрах от места аварии вертолета. Официальной информации о судьбе пилота МиГ-21 пока нет. Поиски продолжаются.

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Оксана Житнюк, Сергей Бережной
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авиакатастрофа Румыния
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