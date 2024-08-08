У границы со Словакией задержали депутата. Ранее его обвинили в действиях против Украины

Мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины

Фото: ГПСУ

Вблизи границы со Словакией, пограничники задержали депутата, обвиняемого в деятельности против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Правоохранители рассказали: пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который незаконного пытался пересечь украинско-словацкую границу.

Его во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березний" в нескольких сотнях метров от государственной границы, отметили правоохранители.

Пограничники установили, что мужчина – депутат одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Фото: СБУ

Мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины.

11 июля пограничники обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега реки Тиса.

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