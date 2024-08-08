У границы со Словакией задержали депутата. Ранее его обвинили в действиях против Украины
Вблизи границы со Словакией, пограничники задержали депутата, обвиняемого в деятельности против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
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Правоохранители рассказали: пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который незаконного пытался пересечь украинско-словацкую границу.
Его во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березний" в нескольких сотнях метров от государственной границы, отметили правоохранители.
Пограничники установили, что мужчина – депутат одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины.
- 11 июля пограничники обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега реки Тиса.
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