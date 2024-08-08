Біля кордону зі Словаччиною затримали депутата від ОПЗЖ: звинувачували у діяльності проти України

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ із метою притягнення до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання кордону України

Фото: ДПСУ

Поблизу кордону зі Словаччиною, прикордонники затримали депутата, якого звинувачують у діяльності проти України. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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ДОПОВНЕНО ОБ 11:48. За інформацією співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мова йде про Володимира Гончарова – депутата Чигиринської міської ради від ОПЗЖ. Він не вийшов із партії, додав співрозмовник.

Фото: співрозмовник LIGA.net

Правоохоронці розповіли: прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який незаконного намагався перетнути українсько-словацький кордон.

Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від державного рубежу, зазначили правоохоронці.

Прикордонники встановили, що чоловік – депутат однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.

Фото: СБУ

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ із метою притягнення до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання кордону України.

11 липня прикордонники виявили тіло людини за 30 метрів від українського берега річки Тиса.

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