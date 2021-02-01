У Хомчака заявили "заказных провокациях": Генштаб пишет, что это подрывает нацбезопасность

Высшее руководство Вооруженных Сил Украины заявляет о неких "заказных провокациях" в СМИ и соцсетях против него – якобы ради дискредитации, которая "может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны". Такое сообщение появилось в Facebook Генерального штаба ВСУ.

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У главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака не уточнили, что именно вызвало такую их реакцию, но заявили: "Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства ВСУ безосновательны и имеют признаки клеветы".

В сообщение указывается, что за два последних года евроатлантические реформы в ВСУ "из намерений воплотились в жизнь и стали реальностью, что многих не устраивает".

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Пресс-служба Генштаба пишет, что "втягивание военнослужащих в информационные провокации постоянных авторов интернет-изданий и соцсетей свидетельствует о заказном характере публикаций".

"В любой цивилизованной европейской стране лицо, которому стало известно о преступлении, обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. Именно так должен поступить каждый сознательный гражданин", – пишут там.

В ГШ подытожили тем, что призвали объединить усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины и сосредоточить их на борьбе с РФ.

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LIGA.net пытается выяснить, о каких "безосновательных обвинениях" в адрес руководства ВСУ идет речь. В Минобороны направлен запрос.

Между тем, сегодня в 11:30 пройдет пресс-конференция с участием волонтеров, которые намерены рассказать, как "вопреки интересам военнослужащих в ГШ принимаются необоснованные решения, саботируется выполнение приказов МО".

В 2020-м сообщалось о взяточничестве в командовании Медицинских сил ВСУ: 1 млн грн якобы требовали за право поставить медицинские маски на нужды военных.

В конце 2020-го/начале 2021-го января некоторые СМИ (в частности, Економічні новини) писали о якобы коррупции на служебных квартирах на уровне полковника ВСУ в Черновцах, которого называли "ставленником Хомчака". Начальника Генштаба также обвинили в том, что там он получил "очередную бесплатную квартиру" и "неоднократно получал" их в Киеве, Белой Церкви и Львове, и часть их будто бы приватизировал. На этом настаивает в том числе волонтер Тарас Тополя. Хомчак это отрицает.

Евгений Пилипенко

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