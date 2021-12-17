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У Лаврова жалуются, что предложения России по деэскалации "остались без ответа"

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 11:12
У Лаврова жалуются, что предложения России по деэскалации
Александр Грушко (скриншот из видеозаписи)

НАТО якобы не ответило на предложения России по деэскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

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По словам Грушка, Альянс якобы также не предоставил никаких конкретных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если в НАТО не отреагируют на требования Москвы о "гарантиях", это может привести к новому витку конфронтации между Россией и Западом.

Кремль настаивает на том, что продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах войск, в частности в Украине, угрожают России. Также считает, что следует отменить решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе 15 декабря заявил, что Украина и Грузия имеют право выбирать альянсы, а Россия не может диктовать этот выбор.

  • 7 декабря 2021-го состоялись переговоры российского президента Путина с лидером США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Последний заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
  • 13 декабря глава МИД Литвы Ландсбергис предположил, что Россия готовится к войне с Украиной, и эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе.
  • Секретарь СНБО Данилов 16 декабря сказал, что российская агрессия не ограничивается военными действиями: Кремль также пытается использовать "пятую колонну".

Марина Тищенко
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агрессия России Донбас геополитика сдерживание деэскалация Россия-НАТО Александр Грушко
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