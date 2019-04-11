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11.04.2019, 20:41

У Макрона рассказали о планах встречи с Порошенко и Зеленским

У Макрона рассказали о планах встречи с Порошенко и Зеленским - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - Getty Images)

Открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко

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В Елисейском дворце официально подтвердили информацию о запланированной встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальное заявление для прессы.

Встреча запланирована на пятницу, 12 апреля.

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В 15:00 Макрон встретится с Зеленским, а в 18:00 – с Порошенко.

При этом открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

С Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.

12 апреля Порошенко планирует визит в Германию, где намечены переговоры с канцлером страны Ангелой Меркель.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, франция, эмманюэль макрон
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