У Макрона рассказали о планах встречи с Порошенко и Зеленским

Эмманюэль Макрон (фото - Getty Images)

В Елисейском дворце официально подтвердили информацию о запланированной встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на официальное заявление для прессы.

Встреча запланирована на пятницу, 12 апреля.

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В 15:00 Макрон встретится с Зеленским, а в 18:00 – с Порошенко.

При этом открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко.

С Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.

12 апреля Порошенко планирует визит в Германию, где намечены переговоры с канцлером страны Ангелой Меркель.