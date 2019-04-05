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05.04.2019, 14:44

Порошенко встретится с Меркель в Германии

Порошенко встретится с Меркель в Германии - Фото
Ангела Меркель и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Встреча запланирована на 12 апреля

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Штаб Петра Порошенко заявляет, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила украинского президента посетить с визитом Берлин (Германия) 12 апреля. Об этом она брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"В следующую пятницу, 12 апреля, Ангела Меркель пригласила Петра Порошенко посетить Берлин, и мы это рассматриваем как безусловный знак внимания к выборам в Украине и к нашему кандидату", - сказал он.

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Медведев отметил, что это, возможно, будет не единственный визит Порошенко до второго тура выборов, 21 апреля 2019 года.

1 апреля Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине

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Теги: Олег Медведев, петр порошенко, ангела меркель, выборы-2019
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