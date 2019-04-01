Меркель назвала выборы честными и состязательными - Порошенко

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине. Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

Порошенко написал, что поговорил с Меркель по телефону.

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Отмечается, что собеседники обсудили дальнейшие шаги для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождение заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

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По состоянию на 20:00 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 92% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,25%, Петр Порошенко - 15,94%, Юлия Тимошенко - 13,39%, Юрий Бойко - 11,54%, Анатолий Гриценко - 6,98%.

ЦИК должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.