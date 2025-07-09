У Маска есть шансы пройти в Конгресс, его партия может взять два места – аналитик Дикинсон

Для Америки ничего не изменится, потому что надолго такие законодатели не задержатся, считает эксперт

Илон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Миллиардер и бывший спецчиновник администрации президента США Илон Маск может пройти в Конгресс, а его "Американская партия" имеет шансы получить одно-два места в американском парламенте. Об этом для текста LIGA.net рассказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

По его словам, миллиардер может пройти в Конгресс, поскольку имеет сильный бренд, или же провести харизматичного кандидата.

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Однако, добавил Дикинсон, вряд ли Маска поддержит крупный американский бизнес: "Если ты миллиардер, то не хочешь лишних проблем с элитами. Не хочешь рисковать, меняя систему, потому что в ней ты преуспел".

Аналитик предположил, что предприниматель получит неявную поддержку от других технических миллиардеров или некоторых правых медиа вроде блогера Такера Карлсона, а также он других маргинальных государств, таких как Россия. Но Дикинсон считает сомнительным, что Маск получит поддержку от американской элиты.

Эксперт отметил: также есть шансы на то, что партия миллиардера получит одно-два места в Конгрессе – если его команда приложит большие усилия.

Но, подчеркнул аналитик, глобально система в США построена под две партии. На протяжении истории Штатов 98% мест во всех выборах выиграли республиканцы и демократы.

Для Америки ничего не изменится, если на один срок два-три человека от "другой" партии пройдут в Конгресс – надолго они не задержатся, объяснил Дикинсон.

"Если хотите влиять на политику США, вам нужно бороться за президентство", – подытожил эксперт.