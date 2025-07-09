У Маска є шанси пройти до Конгресу, а його партія може взяти до двох місць – аналітик Дікінсон

Для Америки нічого не зміниться, бо надовго такі законодавці не затримаються, вважає експерт

Ілон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Мільярдер та колишній спецчиновник адміністрації президента США Ілон Маск може пройти до Конгресу, а його "Американська партія" має шанси отримати одне-два місця в американському парламенті. Про це для тексту LIGA.net розповів аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

За його словами, мільярдер може пройти до Конгресу, оскільки має сильний бренд, або ж провести харизматичного кандидата.

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Проте, додав Дікінсон, навряд чи Маска підтримає великий американський бізнес: "Якщо ти мільярдер, то не хочеш зайвих проблем з елітами. Не хочеш ризикувати, змінюючи систему, бо в ній ти досяг успіху".

Аналітик припустив, що підприємець отримає неявну підтримку від інших технічних мільярдерів або деяких правих медіа на кшталт блогера Такера Карлсона, а також він інших маргінальних держав, як-от Росія. Але Дікінсон вважає сумнівним, що Маск дістане підтримку від американської еліти.

Експерт зазначив: також є шанси на те, що партія мільярдера отримає одне-два місця в Конгресі – якщо його команда докладе великих зусиль.

Але, наголосив аналітик, глобально система в США побудована під дві партії. Впродовж історії Штатів 98% місць в усіх виборах виграли республіканці та демократи.

Для Америки нічого не зміниться, якщо на один термін дві-три особи від "іншої" партії пройдуть до Конгресу – надовго вони не затримаються, пояснив Дікінсон.

"Якщо хочете впливати на політику США, вам потрібно боротися за президентство", – підсумував експерт.