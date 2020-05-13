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У нардепа Слуги народа загорелся пульт во время голосования – видео

У нардепа Слуги народа загорелся пульт во время голосования – видео - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.05.2020, 16:35

Пульт загорелся у депутата Слуги народа Максима Ткаченко. В Верховной Раде объявили 30-минутный перерыв

У нардепа Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт во время голосования в Верховной Раде. Об этом написал в Telegram его коллега по фракции Александр Качура.

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По его словам, из пульта начал идти дым, а в зале началась толкучка. В парламенте объявили перерыв на 30 минут.

Качура также написал, что утром говорил вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку, что в зале пахло горящей проводкой.

Нардеп также опубликовал видео, на котором пульт Ткаченко разбирает человек с набором инструментов.  

  • Сегодня Верховная Рада приняла закон о банках (так называемый антиколомойский закон). Это было последнее требование МВФ для предоставления Украине финансирования.

  • Сегодня Рада также провалила голосование за обращение к иностранным парламентам  о праздновании 75-летия завершения Второй мировой войны. В обращении был призыв противодействовать попыткам РФ прикрыть агрессию победой во Второй мировой.

Читайте также: С 18 мая Верховная Рада вернется к обычному режиму работы

Марк Сировой
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