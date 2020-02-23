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У Офиса президента требуют отставки Авакова: фото

У Офиса президента требуют отставки Авакова: фото - Фото
Фото: Татьяна Безрук/hromadske
23.02.2020, 13:35

Протестующие заявили об отсутствии результатов расследований нападений на гражданских активистов и журналистов

Около 100 человек сегодня вышли под Офис президента на акцию, требуя отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает Hromadske.

Участники заявили об отсутствии результатов расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе Екатерины Гандзюк.

Фото: Татьяна Безрук/hromadske

На акцию протеста пришел адвокат подозреваемой по делу журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Виталий Коломиец. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствовании работе экспертов через систему, созданную и контролируемую действующим министром.

  • Подозрения по делу об убийстве в 2016-м Шеремета объявлены Дугарь, музыканту Антоненко, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко помогал ей в ночь "закладки".

Читайте также: Адвокат: На видео в материалах дела – не Дугарь

 

Арина Толина
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