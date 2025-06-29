У Орбана заявили о "снятии санкций" против расширения АЭС "Росатомом" – что на самом деле

Петер Сийярто (Фото: Тибор Ильеш / EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции, которые препятствовали расширению атомной электростанции "Пакш", реализуемому государственной корпорацией РФ "Росатом", передает агентство Bloomberg. На самом же деле Вашингтон на полгода разрешил российским финансовым учреждениям проводить определенные транзакции по начатым ранее проектам в области гражданской атомной энергетики, говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами США.

Сийярто утверждает, что администрация Дональда Трампа сняла санкции, введенные при его предшественнике Джо Байдене, и, соответственно, теперь могут ускориться строительные работы на АЭС.