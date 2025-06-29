У Орбана заявили о "снятии санкций" против расширения АЭС "Росатомом" – что на самом деле
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции, которые препятствовали расширению атомной электростанции "Пакш", реализуемому государственной корпорацией РФ "Росатом", передает агентство Bloomberg. На самом же деле Вашингтон на полгода разрешил российским финансовым учреждениям проводить определенные транзакции по начатым ранее проектам в области гражданской атомной энергетики, говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами США.
Сийярто утверждает, что администрация Дональда Трампа сняла санкции, введенные при его предшественнике Джо Байдене, и, соответственно, теперь могут ускориться строительные работы на АЭС.
Проект, реализуемый корпорацией "Росатом", в последние годы сталкивался с юридическими проблемами и значительными задержками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также часто конфликтовал со своими коллегами из Европейского союза из-за своих тесных связей с Россией, которая поставляет большую часть энергоресурсов Будапешту.
Также глава МИД Венгрии отметил, что споры с ЕС по поводу закупок нефти и газа, вероятно, будут продолжаться, несмотря на прогресс в ядерном секторе.
"Производство основного оборудования для АЭС "Пакш" продолжается в России и Франции. На площадке в "Пакш" строительство теперь может продвигаться более быстрыми темпами", – сообщил Сийярто.
Американская сторона не прокомментировала это заявление. В то же время, 27 июня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало новую лицензию, которая разрешила российским финансовым учреждениям проводить определенные транзакции, связанные с гражданской энергетикой.
Ведомство, занимающееся санкциями, разрешило проводить такие операции 11 банкам, в том числе Центральному банку РФ и крупнейшим финансовым учреждениям в стране-агрессоре – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и Альфа-Банку.
Речь идет о проектах в атомной энергетике, начатых до 21 ноября 2024 года. Лицензия будет действовать до 19 декабря 2025-го.
Следует отметить, что на достройку и эксплуатацию "Пакша" не распространялись ограничения Европейского союза, говорится в документе Совета ЕС от июня 2024 года.
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