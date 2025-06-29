В Орбана заявили про зняття санкцій Байдена проти будівництва АЕС "Росатомом" – що насправді

Петер Сійярто (Фото: Tibor Illyes / EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Сполучені Штати скасували санкції, що стримували розширення атомної електростанції "Пакш", що реалізується державною корпорацією РФ "Росатом", передає агенція Bloomberg. Насправді ж Вашингтон на пів року дозволив російським фінустановам проводити певні транзакції щодо проєктів в цивільній атомній енергетиці, розпочатих раніше, йдеться у ліцензії Управління контролю за іноземними активами США.

Сійярто стверджує, що адміністрація Дональда Трампа зняла санкції, запроваджені за часів його попередника Джо Байдена, й відповідно тепер можуть прискоритися будівельні роботи на АЕС.

Проєкт, який веде корпорація "Росатом", в останні роки стикався з юридичними проблемами та значними затримками. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також часто конфліктує зі своїми колегами з Європейського союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає більшу частину енергоресурсів Будапешту.

Також глава угорського МЗС зазначив, що суперечки з ЄС стосовно закупівель нафти та газу, ймовірно, продовжуватимуться попри прогрес у ядерному секторі.

"Виготовлення основного обладнання для АЕС "Пакш" триває в Росії та Франц. На майданчику в "Пакш" будівництво тепер може просуватися швидшими темпами", – розповів Сійярто.

Американська сторона не коментувала цю заяву. Водночас ще 27 червня Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, опублікувало нову ліцензію, яке дозволило російським фінансовим установам проводити певні транзакції, пов'язані з цивільною енергетикою.

Відомство, що опікується санкціями, дозволило проводити такі операції 11 банкам, у тому Центробанку РФ та найбільшим фінустановам у країні-агресорі – Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку та Альфа-Банку.

Йдеться про проекти в атомці, розпочаті до 21 листопада 2024 року. Ліцензія діятиме до 19 грудня 2025-го.

Слід зауважити, що на добудову та експлуатацію "Пакш" не поширювалися обмеження Євросоюзу, йдеться у документі Ради ЄС за червень 2024-го.