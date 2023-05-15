У Пентагона заканчиваются деньги для Украины, США обсуждают новый пакет помощи – Politico

К середине лета у Пентагона могут закончиться деньги на оружие для Украины, в США обсуждают новый пакет помощи. Об этом сообщает Politico.

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Как отмечается, в пакете помощи Украине на сумму $48 млрд, который был одобрен Конгрессом в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд, а это означает, что финансирование Соединенными Штатами военной помощи для Украины может иссякнуть к середине лета.

По мнению многих членов Конгресса США, финансирование военной помощи Украине должно продолжать поступать без перебоев, тем более что Киев готовится начать широкомасштабное контрнаступление и отбить захваченную россиянами территорию.

"Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории", – заявила сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз руководству Минобороны США во время слушаний.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что Белый дом уже обсуждает новый пакет и он будет рассчитан на продолжение поддержки Украины.

Чиновник добавил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация полностью привержена поддержке Киева во время и после войны в долгосрочной перспективе.

В то же время отмечается, что сейчас Конгресс США работает не в том составе, который утвердил финансирование военной помощи Украине в декабре 2022 года (бюджет был рассчитан до конца финансового года – 30 сентября 2023-го), кроме того, сейчас "не тот же набор обстоятельств".

Politico предполагает, что на этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может "натолкнуться на яростные дебаты о потолке долга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны небольшой, но громкой группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украине".

5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон даст Украине больше вооружений для наступления, если будет соответствующий запрос.

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