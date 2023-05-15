UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Пентагона заканчиваются деньги для Украины, США обсуждают новый пакет помощи – Politico

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 21:22
У Пентагона заканчиваются деньги для Украины, США обсуждают новый пакет помощи – Politico - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

К середине лета у Пентагона могут закончиться деньги на оружие для Украины, в США обсуждают новый пакет помощи. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, в пакете помощи Украине на сумму $48 млрд, который был одобрен Конгрессом в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд, а это означает, что финансирование Соединенными Штатами военной помощи для Украины может иссякнуть к середине лета.

По мнению многих членов Конгресса США, финансирование военной помощи Украине должно продолжать поступать без перебоев, тем более что Киев готовится начать широкомасштабное контрнаступление и отбить захваченную россиянами территорию.

"Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории", – заявила сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз руководству Минобороны США во время слушаний.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что Белый дом уже обсуждает новый пакет и он будет рассчитан на продолжение поддержки Украины.

Чиновник добавил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация полностью привержена поддержке Киева во время и после войны в долгосрочной перспективе.

В то же время отмечается, что сейчас Конгресс США работает не в том составе, который утвердил финансирование военной помощи Украине в декабре 2022 года (бюджет был рассчитан до конца финансового года – 30 сентября 2023-го), кроме того, сейчас "не тот же набор обстоятельств".

Politico предполагает, что на этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может "натолкнуться на яростные дебаты о потолке долга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны небольшой, но громкой группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украине".

Читайте также: Разбор | Дроны, шаг к истребителям и G7. Как прошло турне Зеленского в Британию и столицы ЕС

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонвойнабелый домвоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 