Блинкен: США дадут Украине больше оружия для будущего наступления, если будет запрос

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон даст Украине больше вооружений для наступления, если будет соответствующий запрос. Об этом он сообщил в интервью PBS NewsHour.

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По его словам, с начала большой войны США работали сверхурочно, чтобы оказывать военную помощь Украине и давать ей все необходимое для обороны.

Он отметил, что предоставленные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger помогли Силам обороны на начальном этапе и не дали россиянам захватить Киев.

Блинкен заявил, что союзники Украины формата "Рамштайн" работали над поставками вооружений исходя из ситуации на поле боя.

"Если будут пробелы, если будут недостачи, нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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