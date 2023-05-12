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Блинкен: США дадут Украине больше оружия для будущего наступления, если будет запрос

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 09:12
Блинкен: США дадут Украине больше оружия для будущего наступления, если будет запрос - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон даст Украине больше вооружений для наступления, если будет соответствующий запрос. Об этом он сообщил в интервью PBS NewsHour.

По его словам, с начала большой войны США работали сверхурочно, чтобы оказывать военную помощь Украине и давать ей все необходимое для обороны. 

Он отметил, что предоставленные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger помогли Силам обороны на начальном этапе и не дали россиянам захватить Киев.

Блинкен заявил, что союзники Украины формата "Рамштайн" работали над поставками вооружений исходя из ситуации на поле боя. 

"Если будут пробелы, если будут недостачи, нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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