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04.02.2019, 10:14

У Порошенко назвали место, где написан текст томоса для Украины

У Порошенко назвали место, где написан текст томоса для Украины - Фото
Петр Порошенко и Ксенофонт Алексий (фото - пресс-служба президента)

Монастырь Ксенофонт - один из афонских монастырей, занимающий в святогорской иерархии 16-е место. Его настоятель - архимандрит Алексий (Мадзирис).

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Текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины был написан в монастыре Ксенофонт на горе Афон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко по случаю приезда в Киев на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины Епифания делегации Вселенского патриархата.

В ее составе присутствует игумен этого монастыря Алексий.

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Архимандрит выразил надежду, что Порошенко сможет посетить Афон и монастырь, где был написан исторический для Украины документ.

Порошенко поблагодарил Варфоломея за выход украинской церкви из-под влияния России, отметив, что это событие "произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам".

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Теги: визит, томос, петр порошенко, религия, церковь, вселенский патриархат, патриарх Варфоломей, эммануил, митрополит галльский, афон, пцу, Ксенофонт Алексий
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