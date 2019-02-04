У Порошенко назвали место, где написан текст томоса для Украины

Петр Порошенко и Ксенофонт Алексий (фото - пресс-служба президента)

Текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины был написан в монастыре Ксенофонт на горе Афон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко по случаю приезда в Киев на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины Епифания делегации Вселенского патриархата.

В ее составе присутствует игумен этого монастыря Алексий.

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Архимандрит выразил надежду, что Порошенко сможет посетить Афон и монастырь, где был написан исторический для Украины документ.

Порошенко поблагодарил Варфоломея за выход украинской церкви из-под влияния России, отметив, что это событие "произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам".

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