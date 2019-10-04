У Порошенко обвинили ГБР в сотрудничестве с РФ. Труба отрицает

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Партия Европейская солидарность сообщила, что Государственное бюро расследований якобы намерено обратиться к российским властям с просьбой предоставить правовую помощь по делу об атаке ФСБ в Керченском проливе, которая завершилась захватом сотрудниками ФСБ украинских моряков и их кораблей.

В Евросолидарности также отмечают, что дело было открыто якобы по обращению экс-первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова, а одним из его фигурантов является пятый президента Петр Порошенко.

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LIGA.net с утра пыталась уточнить информацию непосредственно в пресс-службе ГБР, однако ответить там не могли. Уже после полудня корреспонденту предложили прочестьTelegram-канал директора бюро Романа Трубы. Там было опубликовано опровержение информации, а также ссылка на заявление, в котором ГБР отрицает обвинения со стороны Евросолидарности.

"Информация, распространенная Европейской солидарностью не соответствует действительности. Дезинформация общества по привлечению ГБР к своей работе РФ подрывает имидж ГБР и имеет целью дискредитировать работу нового правоохранительного органа", - говориться в заявлении.

Ранее стало известно, в каких делах ГБР фигурирует Порошенко

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