Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Порошенко обвинили ГБР в сотрудничестве с РФ. Труба отрицает

У Порошенко обвинили ГБР в сотрудничестве с РФ. Труба отрицает - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
04.10.2019, 13:19

Речь идет о деле об атаке ФСБ украинских кораблей южнее Керченского пролива в ноябре 2018 года - его фигурантом является Петр Порошенко

Партия Европейская солидарность сообщила, что Государственное бюро расследований якобы намерено обратиться к российским властям с просьбой предоставить правовую помощь по делу об атаке ФСБ в Керченском проливе, которая завершилась захватом сотрудниками ФСБ украинских моряков и их кораблей.

В Евросолидарности также отмечают, что дело было открыто якобы по обращению экс-первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова, а одним из его фигурантов является пятый президента Петр Порошенко.

Читайте также: В ГПУ отреагировали на слухи о подготовке подозрения Порошенко

LIGA.net с утра пыталась уточнить информацию непосредственно в пресс-службе ГБР, однако ответить там не могли. Уже после полудня корреспонденту предложили прочестьTelegram-канал директора бюро Романа Трубы. Там было опубликовано опровержение информации, а также ссылка на заявление, в котором ГБР отрицает обвинения со стороны Евросолидарности.

"Информация, распространенная Европейской солидарностью не соответствует действительности. Дезинформация общества по привлечению ГБР к своей работе РФ подрывает имидж ГБР и имеет целью дискредитировать работу нового правоохранительного органа", - говориться в заявлении. 

Читайте также: Порошенко отреагировал на видео Зеленского и предложил документ

Напишите нам
Роман Труба Петр Порошенко керченский пролив моряки гбр европейская солидарность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 