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Порошенко отреагировал на видео Зеленского и предложил документ

Порошенко отреагировал на видео Зеленского и предложил документ - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
04.10.2019, 11:26

"Мир внутри страны не менее важен, чем на границах", - сказал пятый президент в ответ на намеки действующего президента, записавшего вчера обращение

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов предоставить действующему главе государства Владимиру Зеленскому дорожную карту реализации минских соглашений - ту, где в приоритете прекращение огня в Донбассе, и лишь затем – дискуссии о выборах. Об этом он написал у себя в Facebook.

По его словам, такую дорожную карту еще несколько лет назад "восприняли Германия и Франция", а вчера именно этому варианту "выразили поддержку" США.

"Не российская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на нормандский саммит. Сначала безопасность, потом - политическое урегулирование", - подчеркнул очередность шагов Порошенко, напомним и об идее миротворцев ООН для Донбасса.

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Он одобрил вчерашнее обращение Зеленского к нации, назвал его "шагом в правильном направлении" и сказал, что "услышал призыв к единству". При этом Порошенко посетовал, что Зеленский в обращении уделил "так много внимания предшественникам".

"Не советую искать врагов в Киеве. Его (Зеленского, - ред.) враг там, где враг Украины - в Москве. Хорошо помня о внешней опасности, мы не должны повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", - добавил пятый президент.

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