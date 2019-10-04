На фоне разведения войск число обстрелов подбирается к полусотне

Украинский боец на позиции (скриншот / Військове телебачення України)

3 октября, на фоне инициатив с разведением войск на некоторых участках линии фронта и, позднее, по всей линии, гибридная российская армия в Донбассе 41 раз обстреляла позиции украинских военных. Статистику сообщил штаб операции объединенных сил.

Враг вел огонь по позициям бойцов ООС практически на всей линии - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Из минометов 120 мм боевики "крыли" позиции вблизи Авдеевки, неподалеку от Луганского, Крымского (тут также из БМП) и Пивденного (также СПГ).

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов вчера погиб военный.

С начала 4 октября российско-террористические войска уже трижды открывали огонь в сторону военных Украины.

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