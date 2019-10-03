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Лавров: Без особого статуса в Конституции ничего не получится

Лавров: Без особого статуса в Конституции ничего не получится - Фото
Сергей Лавров (фото - flickr МИД РФ)
03.10.2019, 06:26

"Плана "Б" быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться", - заявил глава МИД России

Страна-оккупант Россия продолжает настаивать на том, чтобы особый статус ныне захваченных ее гибридными войсками районов Донбасса был прописан в Конституции Украины. Это следует из выступления в эфире пропагандистского Первого канала в РФ местного министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По словам главы МИД РФ, формула Штайнмайера - "это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений", так как изначальный текст якобы предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов в ОРДЛО.

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Лавров подчеркнул, что согласованная всеми участниками минского процесса формула Штайнмайера якобы никак не влияет на основу минских соглашений - "амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям".

"Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - заявил Лавров.

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Ранее команда президента Владимира Зеленского четко заявила, что никаких правок в Конституцию по особому статусу ОРДЛО вноситься не будет.

Справка. 1 октября на брифинге Зеленский сообщил, что Украина согласилась с формулой Штайнмайера. В ОБСЕ пояснили, что в Минске закрепили формулу не единым документом, а несколькими письмами на имя их представителя. ФРГОБСЕ, Франция, ЕС и оккупанты РФ одобрили решение Киева. Что именно сейчас записано в законе об особом статусе Донбасса, и что могут в нем поменять, объяснил экс-нардеп Мустафа Найем.

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формула штайнмайера
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