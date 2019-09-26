Лавров назвал ЕС "ненадежным партнером" и похвалил Макрона

Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Властям России якобы "не интересны" намеки Европы на то, что в обмен на позитивные подвижки со стороны РФ по Украине будут смягчаться и санкции ЕС. Об этом рассказал российскому Коммерсанту министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы этим не интересуемся. Президент Путин не раз говорил, что мы сделали для себя главный вывод: Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас", - сказал он, посетовав, что Брюссель исповедовал эту логику и до 2014 года.

Также Лавров пожаловался, что ЕС игнорирует старания Кремля "наладить равноправный диалог".

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Отвечая на вопрос, как это увязывается с заявлениями о "позитивных" переговорах Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном и диалоге с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, глава МИД РФ обвинил в саботаже французскую и американскую "прослойку чиновников среднего звена, взращенную на антисоветчине бюрократию, сейчас - на русофобии".

"Это отнюдь не отменяет искренности президента Франции. <...> Но то, что в Европе появляются лидеры калибра Эмманюэля Макрона,— очень позитивно", - похвалил Лавров президента Франции.

В августе 2019 года Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции России.

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