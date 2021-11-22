У президента Болгарии уточнили заявление по Крыму: Де-юре украинский, но под контролем РФ

В пресс-службе президента Болгарии Румена Радева решили разъяснить его слова по поводу "российского" Крыма. Как отметили у президента, Радев имел в виду, что Крым – де-юре украинский, но контролируется Россией. Об этом сообщает государственное информагентство БГНЕС.

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После того как заявление Радева раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины и посольстве США, у президента Болгарии решили разъяснить его слова. В пресс-службе отметили, что он неоднократно заявлял, что "аннексия" Крыма является нарушением международного права, и это "четкая позиция Болгарии во всех международных организациях".

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", – говорится в заявлении пресс-службы.

У Радева отметили, что он неоднократно "выражал озабоченность" по ситуации в Черноморском регионе и "разделял опасения" касательно возможной эскалации на востоке Украины.

18 ноября президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".

После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.

20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.

22 ноября посольство США в Софии передало властям Болгарии "глубокую озабоченность" и заявило, что Штаты, G7, ЕС и НАТО едины в том, что Крым – это Украина, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию.

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Оксана Житнюк

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