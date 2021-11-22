США отреагировали на слова президента Болгарии о "российском" Крыме
Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым "российским". Текст соответствующего заявления появился в Facebook посольства США в Софии.
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"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым – это Украина", – сказано в заявлении.
Посольство США напоминает, что в августе все участники саммита "Крымской платформы", включая Болгарию, недвусмысленно заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и что усилия России по легитимации незаконного захвата и оккупации полуострова участниками саммита не признаются и не будут признаны.
"Мы передали властям Болгарии нашу глубокую озабоченность, и в Вашингтоне, и в Софии", – сказано в заявлении посольства США.
- 18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
- После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.
- 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.
- 22 ноября ЦИК Болгарии назвал Радева лидером президентской гонки – за него отдали голоса три четверти избирателей.
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