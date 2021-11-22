США отреагировали на слова президента Болгарии о "российском" Крыме

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым "российским". Текст соответствующего заявления появился в Facebook посольства США в Софии.

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"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым – это Украина", – сказано в заявлении.

Посольство США напоминает, что в августе все участники саммита "Крымской платформы", включая Болгарию, недвусмысленно заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и что усилия России по легитимации незаконного захвата и оккупации полуострова участниками саммита не признаются и не будут признаны.

"Мы передали властям Болгарии нашу глубокую озабоченность, и в Вашингтоне, и в Софии", – сказано в заявлении посольства США.

18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".

После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.

20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.

22 ноября ЦИК Болгарии назвал Радева лидером президентской гонки – за него отдали голоса три четверти избирателей.

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Сергей Бережной

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