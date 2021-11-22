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Радев побеждает на выборах в Болгарии. Он известен пророссийскими симпатиями

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 10:24
Радев побеждает на выборах в Болгарии. Он известен пророссийскими симпатиями - Фото
Румен Радев (Фото: официальный сайт президента Болгарии)

Сегодня, 22 ноября, ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвал лидера президентской гонки – это действующий президент Румен Радев. За него отдали голоса 66,7% избирателей. Об этом сообщает болгарский ресурс ВTV Новините.

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Соперник главы государства Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, набрал 31,82% голосов. Против всех проголосовали 1,48% граждан страны.

Избирательные участки в Болгарии закрылись в 20:00. Явка на выборах, по данным экзитпола Alpha Research, составила 34,1%.

Радев ставил в основу своей предвыборной кампании продолжение реформ. Накануне дня голосования он говорил, что болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти".

Действующий президент Болгарии считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Ранее он не скрывал свою позицию, называя Крым "российским", а санкции ЕС против России – неэффективными и призывал отменить их.

  • 18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
  • После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.
  • 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.
  • 21 ноября этого же года болгарские СМИ сообщали, что Радев является лидером президентской гонки.

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Яна Катасонова
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Румен Радев выборы болгария
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