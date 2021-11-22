Радев побеждает на выборах в Болгарии. Он известен пророссийскими симпатиями
Сегодня, 22 ноября, ЦИК Болгарии после обработки 99,82% голосов назвал лидера президентской гонки – это действующий президент Румен Радев. За него отдали голоса 66,7% избирателей. Об этом сообщает болгарский ресурс ВTV Новините.
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Соперник главы государства Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, набрал 31,82% голосов. Против всех проголосовали 1,48% граждан страны.
Избирательные участки в Болгарии закрылись в 20:00. Явка на выборах, по данным экзитпола Alpha Research, составила 34,1%.
Радев ставил в основу своей предвыборной кампании продолжение реформ. Накануне дня голосования он говорил, что болгары отдали свои голоса "за перемены, разрыв с коррупцией, грабежами и беззаконием, за изгнание мафии из власти".
Действующий президент Болгарии считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Ранее он не скрывал свою позицию, называя Крым "российским", а санкции ЕС против России – неэффективными и призывал отменить их.
- 18 ноября 2021 года президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
- После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.
- 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.
- 21 ноября этого же года болгарские СМИ сообщали, что Радев является лидером президентской гонки.
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