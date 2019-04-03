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03.04.2019, 13:06

У Путина ответили на планы НАТО защищать украинские корабли

У Путина ответили на планы НАТО защищать украинские корабли - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

В России негативно отнеслись к намерениям НАТО направить корабли в Черное море, поскольку" не понимают, что имеется в виду"

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В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне и планах направить корабли альянса для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

"(Относимся) негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду", - сказал Песков.

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По его словам, якобы "ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами".

"Позиция РФ весьма последовательна, и она тоже хорошо известна", - добавил Песков.

3 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

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Теги: Кей Бейли Хатчисон, дмитрий песков, нато, керченский пролив, корабли
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