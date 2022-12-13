У Путина ответили Зеленскому на предложение начать вывод войск из Украины к Рождеству

Власти России, реагируя на обращение президента Владимира Зеленского к Кремлю начать вывод оккупационных войск из Украины до конца года, ответили отказом и посоветовали "принять во внимание реалии".

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Вчера, 12 декабря, Зеленский на онлайн-саммите лидеров G7 предложил РФ "осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят: было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины". По его словам, "ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят".

"Об этом не может быть и речи", – передает Telegram-канал кремлевского пула СМИ слова Дмитрия Пескова, секретаря российского диктатора Владимира Путина.

Песков, как и с 2014 года о захваченном Россией Крыме, добавил, что Украине "необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время <...> Они говорят о том, что у РФ появились новые субъекты".

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Он имеет в виду попытку РФ объявить в сентябре своими оккупированные украинские земли. С части такой территории Силы обороны Украины изгнали захватчиков уже после попытки аннексии.

По словам Пескова, "без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно".

Во вчерашнем обращении Зеленский добавил, что России все равно придется уйти из Украины – ее выбьют оттуда силой в случае отказа сделать это "добровольно", поэтому он не видит причин, почему бы Кремлю не сделать это "на Рождество".

На начало декабря Украина освободила 54% территорий, захваченных Россией с начала Большой войны 24 февраля 2022 года.

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Євген Пилипенко

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