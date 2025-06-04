У Путина признали подрыв Крымского моста, но якобы "ничего не повреждено"

Дмитрий Песков (Фото: ЕРА)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал украинскую атаку на Крымский мост, но уверяет, что никаких последствий якобы нет. Об этом он сказал на брифинге российским пропагандистам.

"Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", – заявил Песков.

В то же время спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо предположил, что оккупанты могут частично ограничить движение по Крымскому мосту.

"Я думаю, что Крымский мост еще будет работать. Поскольку, я прекрасно понимаю, что такие гидротехнические сооружения все же имеют достаточно большой запас прочности. Впрочем, количество ограничений по его использованию точно увеличится", – уверен спикер ВМС.

Он подчеркнул, что этот объект охраняется очень серьезно и является одним из самых защищенных на территории РФ. На поверхности работают Росгвардия, ФСБ и пограничники, а сами россияне жалуются, что пересечь мост "почти то же самое, что проехать государственную границу".

"Потому как можно было вдавить туда более 1000 кг взрывчатки для меня остается загадкой. Я знаю, как работают военные водолазы. Это очень трудная и опасная работа даже не в таких условиях. Откровенно говоря, если мы когда-нибудь и узнаем подробности этой операции, то они нас удивят не меньше, чем результат", – считает он.

Плетенчук уверен, что, учитывая место взрыва, можно констатировать, что локация была выбрана не случайно – по принципу того, что нужно, а не куда дотянулись.

Эти опоры являются одним из главных элементов конструкции Крымского моста, добавил спикер ВМС.