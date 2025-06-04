У Путіна визнали підрив Кримського мосту, але нібито "нічого не пошкоджено"

Дмитро Пєсков (Фото: ЕРА)

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав українську атаку на Кримський міст, але запевняє, що жодних наслідків нібито немає. Про це він сказав на брифінгу російським пропагандистам.

"Вибух справді був, нічого не пошкоджено. Міст працює. Київський режим продовжує свої спроби атакувати об'єкти мирної інфраструктури. Російська сторона вживає відповідних запобіжних заходів, виходячи з добре відомої та зрозумілої сутності київського режиму", – заявив Пєсков.

Водночас речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо припустив, що окупанти можуть частково обмежити рух Кримським мостом.

"Я думаю, що Кримський міст ще працюватиме. Оскільки, я чудово розумію, що такі гідротехнічні споруди все ж таки мають досить великий запас міцності. Втім, кількість обмежень щодо його використання точно збільшиться", – упевнений спікер ВМС.

Він підкреслив, що цей об'єкт охороняється дуже серйозно і є одним із найбільш захищених на території РФ. На поверхні працюють Росгвардія, ФСБ та прикордонники, а самі росіяни скаржаться, що перетнути міст "майже те саме, що проїхати державний кордон".

"Тому як можна було втиснути туди понад 1000 кг вибухівки – для мене залишається загадкою. Я знаю, як працюють військові водолази. Це дуже важка й небезпечна робота навіть не в таких умовах. Відверто кажучи, якщо ми колись й дізнаємось подробиці цієї операції, то вони нас здивують не менше, ніж результат", – вважає він.

Плетенчук упевнений, що з огляду на місце вибуху можна констатувати, що локація була обрана не випадково – за принципом того, що потрібно, а не куди дотяглися.

Ці опори є одним із головних елементів конструкції Кримського мосту, додав речник ВМС.