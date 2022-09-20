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У РФ большие потери на Донбассе, а с юга приехали грузовики с телами оккупантов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 19:22
У РФ большие потери на Донбассе, а с юга приехали грузовики с телами оккупантов – Генштаб - Фото
Уничтоженная в Украине техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Оккупанты понесли "значительные потери" на Донбассе, а с юга Украины в Донецкую область приехало два грузовика с трупами российских военных. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 сентября.

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По данным Генштаба, в результате успешных действий украинских сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне продолжают нести значительные потери, а больницы временно оккупированной Горловки переполнены тяжелоранеными оккупантами.

Кроме того, сообщает Генштаб, из Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами убитых военных РФ из 1-го армейского корпуса. Количество уточняется.

Также Генштаб сообщил, что в течение суток украинские военнослужащие отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по 30 объектам противника: по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, по 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по трем складам боеприпасов.

Оксана Житнюк
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война авдеевка потери бахмут генштаб
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